شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: لا يجوز قراءة الكف والفنجان حتى لو كان مزاحا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاستقبال والإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز قراءة الكف والفنجان على سبيل المزاح"
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الإنسان لابد وأن يكون متوكلا على الله يرمى عليه همومه ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يتطلع إلى الغيب ويتركه لله سبحانه وتعالى".
وتابع عثمان:"لا يجوز قراءة الكف أو الفنجان حتى على سبيل المزاح، وطالما أنه مزاح فلا داع منه".
وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.
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