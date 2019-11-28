شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إخماد حريق محدود نشب بعربة خالية من الركاب بحوش محطة كفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نشوب حريق محدود فى عربة ركاب خالية من الركاب ومتروكة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات لأعمال الصيانة. وأضافت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم إخماد الحريق المحدود بمساعدة مطافئ مدينة كفر الزيات، ولم يسفر الحريق المحدود عن أية إصابات. Advertisements وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية من الهيئة لمعاينة العربة وتحديد أسباب الحريق بالتعاون مع الجهات الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد: إخماد حريق محدود نشب بعربة خالية من الركاب بحوش محطة كفر الزيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.