شكرا لقرائتكم خبر عن اﻹعلام المائى بالرى يوعى 150 شاب وفتاة فى الجيزة بترشيد استهلاك المياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى ندوة التوعية المائية لنحو 150 شاب وشابة من شباب وأهالى مدينة الصف والقرى المجاورة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وعرض المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، حجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشبد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

أوضحت الندوة أنه يتم تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية بهدف تحقيق " الأمن المائى للجميع "، لتوفير المياه المطلوبة لكل الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب علي المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية حيث أن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً بحلول عام 2030.

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابى المنوط بشباب الوطن فى الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.



اﻹعلام المائى بالرى يوعى 150 شاب وفتاة من مركز الصف بالجيزة بترشيد استهلاك المياه (1)

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اﻹعلام المائى بالرى يوعى 150 شاب وفتاة من مركز الصف بالجيزة بترشيد استهلاك المياه (2)



اﻹعلام المائى بالرى يوعى 150 شاب وفتاة من مركز الصف بالجيزة بترشيد استهلاك المياه (3)