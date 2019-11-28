شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. التضامن: فتح التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم المقبل مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، التضامن: فتح التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم المقبل مارس 2020.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

التضامن: فتح التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم المقبل مارس 2020

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجليس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، أنه سيتم الاستعداد مبكرا لموسم الحج المقبل وسيتم البدء فى فتح باب التقدم لتسجيل بيانات المشرفين الراغبين فى خدمة حجاج الجمعيات لاختيار أفضل العناصر للإشراف اعتبارا من شهر ديسمبر، كما سيتم فتح باب التقديم للمواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات للموسم القادم اعتبارا من شهر مارس المقبل.

رئيس الوزراء: نبدأ "عمليات جراحية" لإنقاذ آثار القاهرة الإسلامية من التعديات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، لمتابعة مخططات تطوير القاهرة الإسلامية، وذلك بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء خالد مبارك، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام وزارة الآثار، والدكتور صلاح عبد الرشيد، مخطط معمارى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية والمخططين.

بشار الأسد مشككاً: مقتل أبو بكر البغدادى مسرحية أمريكية.. ومساعدتنا لترامب "نكتة"

تحدث الرئيس السورى بشار الأسد عن توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب له لمساهمته فى مده بمعلومات حول مكان أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش.

اعتماد جداول امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. والبداية 11 يناير

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019.

البرلمان يوافق على ترشيح طارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح رئيس الجمهورية لـ طارق عامر محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر.

السيسى: بحثت مع الرئيس المجرى تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره المجرى خلال زيارته لمصر.

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لجنة أراضى الدولة: 420 ألف فدان و37 مليون متر حصيلة الموجة الـ 14 لإزالة التعديات

أكدت لجنة استراداد أراضى الدولة، أن قوات إنفاذ القانون نجحت فى استرداد نحو 420 ألف فدان أراضى زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعدى عليها، ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات، التى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى.

صيدلانية تقتل طفلتها بعد تناولها حبوب "الفيل الأزرق" فى النزهة

أقدمت صيدلانية على ارتكاب جريمة بشعة، بعدما قتلت طفلتها بوضع أقراص مخدرة لها فى العصير، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ التحقيق.

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضاً لمواجهة فرنسا ودياً فى مارس المقبل

تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب أمام نظيره الفرنسى فى شهر مارس المقبل الذى يشهد توقفا دوليا.

وزير المالية للمستثمرين فى لندن: اقتصادنا قادر على امتصاص الصدمات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إنه تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى ومصر هى ثانى دولة العالم بعد الإكوادور فى تحقيق تلك النسبة الإيجابية الهامة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يتيح العديد من الفرص الاستثمارية أمام العالم بعد نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

عودة مصرى مقيم بالعراق منذ 35 عاما لأحضان أسرته بالشرقية بعد رصد الخليج 365 مأساته.. . عطية: "الدم عمره ما يبقى ميه وشقيقتى باعت خاتم ذهب لشراء تذكرة طيران لى".. وطبيب يجرى عملية لنجله الصغير (صور)

أفراح وزغاريد امتزجت بالدموع، داخل منزل بسيط بمدينة بلبيس فى محافظة الشرقية، بعد عودة المواطن المصرى "عطية أحمد السيد عطية" المتواجد بدولة العرق منذ 35 عاما، والذى عجزت أسرته عن التواصل معه خلال السنوات الماضية وانقطعت أخباره.

"التعليم" تعلن جدول امتحان يناير لطلاب المرحلة الثانوية.. تلاميذ الصفين الأول والثانى الثانوى يبدأون اختباراتهم يوم 11 يناير بامتحان اللغة العربية.. وطلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحانات على التابلت

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019