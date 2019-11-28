شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مدارس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس مدرسة وسيارة ملاكى بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا، وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى. تحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.