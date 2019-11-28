شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن 2020 عام الاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة بعمل دراسة للاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد الكبرى الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد الكبرى. وأكدت وزارة الأوقاف، أن الدراسة سوف تنتهى خلال شهر من تاريخه، مع سرعة عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وتطبق بعد اعتمادها فى أول طرح قادم في عام 2020 .

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