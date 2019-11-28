شكرا لقرائتكم خبر عن يوهانسن عيد تُشيد بجودة العملية التعليمية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال ندوة «جودة التعليم» بالغربية، أن المدارس التي زارتها الهيئة بمحافظات مصر، هذا العام، حققت مستوى جيد من جودة التعليم وتسير وفق معايير الجودة، تحديدًا في شمال سيناء.

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وأضافت «عيد» أن الهيئة وضعت خطة لتكثيف العمل بالميدان ونزول جيمع قيادات الهيئة والعاملين بها، مع فرق المراجعة الخارجية بجميع محافظات مصر، وتكثيف زيارات المتابعة للمؤسسات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة، لضمان التزامها بالمعايير التي اعتمدت من أجلها، وللوقوف على مدى تحقيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة بمؤسساتهم، وهذا هو الدور الأهم للهيئة.

وعرضت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، الوضع الراهن لمؤسسات التعليم قبل الجامعي من حيث موقفها من الاعتماد، وعمدت إلى تحسين مستوي الوعي وزيادة الدافعية لدي صانعي القرار في محافظة الغربية والقائمين على التنفيذ للتقدم للاعتماد، ومن ثم دعت إلى تضافر الجهود لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف اعتماد ٦٠% من اجمالي مؤسسات التعليم قبل الجامعي الحكومي بمصر.

وأوضح الدكتور عطية السيد عبدالعال، مدير إدارة التدريب بالهيئة، أن الاهتمام بجميع الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية وتمكينها، هو نقطة الانطلاق نحو ضمان الجودة، إيمانًا بأن جودة وفاعلية وكفاءة الأداء المؤسسي لا يمكن أن تتجاوز جودة وكفاءة مواردها البشرية.