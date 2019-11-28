شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل نائبيه الجدد لتهنئتهما ومباشرة مهام عملهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ واللذان حضرا اليوم لاستلام مهام عملهما داخل محافظة الشرقية، وذلك بعد أدائهما لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمياً لهما التوفيق والنجاح والسداد في مهام عملهما الجديدة داخل المحافظة والعمل على الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أليات العمل داخل الجهاز الإداري لتحسين مستوى أداء العاملين.

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قدم المحافظ الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية بمناسبة صدور قراره بتعيين عدداً من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والقيادات الشابة نواباً للمحافظين، وذلك لتمكين الشباب بتقلد مناصب قيادية عليا داخل الدولة للمشاركة في بناء الوطن باعتبارهم الركيزة الأساسية لتقدم الأمم وبناء الأوطان.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية الجديد عن سعادته لتوليه منصب نائب محافظ الشرقية والعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية رفيعة المستوى وتحت إشراف ومتابعة محافظ الشرقية والذي يمثل قيمة علمية وأكاديمية تُدير المحافظة من منظور علمي قائم على البحث والتخطيط الجيد لغدٍ أفضل، مؤكداً أننا جميعاً سنعمل لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين.

كما أعربت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية الجديد عن سعادتها للعمل تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاستكمال متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية الجار تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة لجني ثمار التنمية والبناء وتحقيق طموحات المواطنين .