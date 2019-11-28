شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2020 انطلاق الاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليمات، الخميس، إلى الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالوزارة بعمل دراسة للاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد الكبرى الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد الكبرى.
وشدد وزير الأوقاف على أن تنتهي الدراسة خلال شهر من تاريخه، مع سرعة عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وتطبق بعد اعتمادها في أول طرح قادم في 2020.
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