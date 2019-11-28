شكرا لقرائتكم خبر عن «الثأر» و«محاربة الفساد» و«التعليم».. أولويات محافظ أسيوط الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، إنه سيولي اهتمامًا كبيرًا لحل مشاكل المواطنين والاستجابة لطلباتهم، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن الجولات الميدانية بجميع القرى والنجوع والوقوف على تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، وخاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا.

ووجّه محافظ أسيوط الشكر للرئيس السيسي على «ثقته الغالية وتعيينه محافظًا»، معلنًا فتح جميع الملفات وتفعيل اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين وحل المشكلات، مشيرًا إلى تنفيذ سياسة الثواب والعقاب لجميع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، فضلًا عن إعلاء قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

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وأضاف «سعد» أنه سيضع نصب عينيه القضاء على ظاهرة الثأر، وحل جميع النزاعات والخصومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لأنها السبيل لتحقيق التنمية بالقرى والنجوع، فضلًا عن استكمال برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذ برامج الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا.

يُذكر أن اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد حسين من مواليد يناير 1960، وتخرج في كلية الشرطة دفعة 1982 ليعمل ضابطًا بمباحث قسم قصر النيل، ثم انتقل للعمل بقسم شبرا وتدرج بالمناصب في الداخلية، ليعمل بالبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ثم مفتشًا بالأمن العام.

واصل «سعد» عمله في الداخلية ليصبح نائبًا لمدير مباحث القاهرة، وبعدها تم تعيينه مديرًا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثم انتقل ليتقلد منصب مدير الأمن بالإسماعيلية قبل أن يصبح مساعدًا لوزير الداخلية لشئون الأفراد إلى أن تقلد منصبه كمدير لأمن الجيزة ثم محافظًا للفيوم، حتى صدور الحركة الأخيرة، وتعيينه محافظًا لأسيوط.