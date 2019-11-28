شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكرم نائبه لتوليه محافظًا لبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بإهداء نائبه السابق دكتور محمد هانى غنيم درع المحافظة بمناسبة تكليفه بمنصب محافظ بني سويف، تقديرا لما بذله من مجهودات خلال فترة توليه منصب نائب محافظ بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان على فخره بتولي دكتور محمد هاني محافظا لبني سويف، والذي يعتبر أحد الكوادر الشبابية التي كان لها دور كبير في الإنجاز الذي شهدته المحافظة خلال الفترة السابقة، مشيدا بإخلاصه وتميزه في الأداء، وبذل المجهودات التي ساهمت في منحه ثقة القادة السياسية، وتمنى له دوام التوفيق والنجاح في عمله الجديد كمحافظ لبني سويف.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان على دعمه المستمر للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن فترة عمله كنائب لمحافظ بورسعيد تعد إضافة كبيرة له في العمل الإداري والتنفيذي، معبرا عن سعادته لفترة تواجده ببورسعيد خلال هذه الفترة المهمة التي شهدت تحولا كبيرا في المحافظة.