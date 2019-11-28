شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محافظ المنيا الجديد سيبدأ عمله السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مسؤول بديوان عام محافظة المنيا، الخميس، إن اللواء أسامة القاضي، المحافظ الجديد، سيبدأ مهام عمله السبت المقبل.
وأضاف المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- أن نائب المحافظ لم يصل للمحافظة ولم يتسلم مهام عمله حتى الآن، وأن القائم بإدارة المحافظة هو محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة.
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