شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تخريج 150 متدربًا ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الخميس، جني أولي ثمار 4 وحدات للتدريب المتنقلة بقري محافظات الفيوم، والدقهلية، والوادي الجديد، وسوهاج، بتخريج 150 متدربا ومتدربة من الدفعة الأولي على دورة مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهراً، بالقري والنجوع الأكثر احتياجا في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى.

وكرم الوزير 30 من أوائل خريجي الدفعة الأولي، ومنح المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بالمحافظات الأربعة، حيث تم منح 12 ماكينة خياطة، و9 حقائب عدة كهرباء تركيبات، و9 حقائب سباكة صحية لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا.

Advertisements

وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق 4 وحدات تدريب متنقلة أخرى كمرحلة ثانية قريبا، ليصبح عدد الوحدات المتنقلة التي تجوب القري والنجوع 8 وحدات، ويتبقى بعد ذلك 5 وحدات سيتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، ثم يتم اطلاقها على 5 محافظات في القري الأكثر احتياجا.

وقال «سعفان» إن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القري بمحل اقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا على مستوي الجمهورية التابعة لمديريات القوي العاملة.

وأشار الوزير إلى أن التجربة حققت نجاحاً على الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة التدريب المهني بالوزارة، منوها إلى أن عملية التطوير والتحديث لهذه الوحدات جاءت كإعادة صياغة لها، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.