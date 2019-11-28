شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي»: 38 مؤسسة بحثية مصرية ضمن الأفضل في مؤشر «سيماجو» 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الخميس، وجود 38 مؤسسة بحثية مصرية ضمن أفضل المؤسسات البحثية في العالم وفقاً لمؤشر «سيماجو» لعام 2019.

وذكر بيان للأكاديمية، الخميس، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى محلياً والمرتبة 507 عالمياً، تليها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الثانية محليًا والـ 579 عالمياً، ثم المركز القومي للبحوث في المرتبة الثالثة محلياً والـ 596 عالميًا.

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واشارت الأكاديمية إلى أن 4 مؤسسات بحثية مصرية جاءت في أعلى 30 مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط، وهي: جامعة القاهرة في المرتبة الـ14، ثم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الـ21، والمركز القومي للبحوث في المرتبة الـ25، وجامعة عين شمس في المرتبة الـ29 ضمن دول الشرق الأوسط.

وأوضحت الأكاديمية أنها جاءت في المرتبة الأولى محلياً والـ286 عالمياً في مؤشر التأثير البحثي، وجاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الـ 412 عالمياً في مؤشر تأثير الابتكار، وقد جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الـ 185 عالمياً في مؤشر التأثير المجتمعى.

وأضافت الأكاديمية أن تصنيف «سيماجو» يعتمد منهجية تصنيف المؤسسات البحثية «المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المتعلقة بالبحوث والتطوير»، وفقاً لمؤشر مركب يتكون من 3 مجموعات مختلفة من المؤشرات الرئيسية، وهي التأثير البحثي، وتأثير الابتكار، والتأثير المجتمعي.