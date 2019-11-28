شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «التراث المصري والحرف اليدوية» يختتم فعالياته في وزارة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم معرض «التراث المصري والحرف اليدوية» فعالياته في وزارة المالية، الخميس، وسط إقبال كبير من العاملين، حيث تُجَّسد المنتجات المعروضة التراث المصري العريق ببساطة جذابة، وتتمتع بجودة عالية.

وأكد العارضون أنهم يحرصون على المشاركة في المعرض، حيث يوفر لهم نافذة جيدة مجانًا لتسويق منتجاتهم التراثية التي يقدمونها في ثوب عصري بأسعار تنافسية، موضحين أنهم يتمنون تنظيم هذه المعارض بشكل دورى في مختلف الوزارات، بما يُسهم في ترويج معروضاتهم.

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وقالت جيهان إبراهيم، من العارضات: «أقيم في جنوب سيناء، وأشارك في هذا المعرض للمرة الحادية عشرة، حيث يُوفر منفذًا مجانًا لعرض منتجاتنا»، لافتة إلى أنها شاركت من قبل في معارض خارجية بإيطاليا والبحرين والعراق والكويت، وقد لاقت منتجاتها رواجًا كبيرًا خاصة المشغولات اليدوية، وزيت الزيتون والعسل.

فيما قال على عبدالحليم، مدير وحدة النسيج اليدوي بأخميم، المتخصص في صناعات النسيج مثل «الكليم والسجاد والمفروشات»، إن هذا المعرض يُعد فرصة ملائمة لتعريف المجتمع المصرى بالمنتجات الحرفية، وقد شارك هذا العام بمنتجات من سيوة مثل «الملح الصخري»، والزيتون، والبلح، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من العاملين بوزارة المالية.

وأكد محمد عبده، من الإسكندرية، الذي يعرض منتجات من الجلد الطبيعي مثل الحقائب والأحزمة المصنوعة يدويًا، حرصه على المشاركة في هذا المعرض لأنه فتح له سوقًا جديدة في بالقاهرة خاصة مع العاملين بوزارة المالية، لافتًا إلى أن منتجاته عالية الجودة، ويُصَّدرها لأمريكا، وبلجيكا، والسعودية، والبحرين.