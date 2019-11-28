شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: العنف والتحرش ليسا في مصر فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن العنف والتحرش ليسا في مصر فقط، إنما في الكثير من دول العالم، والعنف قد يكون لفظيا أو معنويا.

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أضاف «نجم»، خلال ندوة «المواجهة القانونية لظاهرة التحرش»، الخميس، أن دور المرأة ظهر جلياً بشكل فعال من خلال قرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتواجد المجلس القومي للمرأة، وأصبحت المرأة الآن وزيرة وسفيرة وقاضية فلا فرق بين رجل وامرأة، فهما يتشاركان معا في بناء الوطن وفي دعم مسيرة التنمية مهنيا واجتماعيا وعلميا.

من جهتها، قالت الدكتورة مني فؤاد، نائب رئيس الجامعة، إن البنية الأساسية لأي مجتمع هي الشباب ذكورا وإناثا، ولا تسموا المجتمعات إلا بشعور المواطنين بالأمان وعدم التعرض للعنف.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد كلية الحقوق، أن العنف ضد المرأة هو أكثر حقوق الإنسان انتهاكاً في عالمنا، وأظهرت العديد من الإحصائيات تعرض المرأة للعنف خاصة ما قبل الزواج، وهو ما يؤدي للتأثير في المجتمع وعلى الاقتصاد القومي.