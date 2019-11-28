شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا مشتركا فى مجال مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصرى البريطانى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والذى نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة .

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى أبرزت مدى الكفاءة والدقة التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب .

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة، والفريق جون لومير كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى للشرق الأوسط وملحق الدفاع البريطانى بالقاهرة، بالمرور على العناصر المشاركة بالتدريب، ونقل رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بالقوات البريطانية المشاركة فى التدريب، فيما أشاد الجانب البريطانى بالتنظيم الجيد للتدريب، بالإضافة إلى المستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر فى مختلف مراحل التدريب، مشيراً إلى أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للجانبين، مضيفاً إلى أن التدريب يعد إمتداداً للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب .

يأتى التدريب فى إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكرى فى مختلف المجالات.