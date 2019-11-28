شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى يستقبل رئيس المجر بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر، فى ثالث لقاء بينها خلال سنتين ونصف، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلي عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره المجرى خلال زيارته لمصر، وإن مباحثاتهما كانت مثمرة، وأكدا على دفع العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستوى جديد، وبذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدا ترحيبه بتوافد السائحين المجريين ضيوفاً كراما على مصر.