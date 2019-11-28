رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى يهنئ مصر على إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى على تقديم التهنئة لمصر بعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، الذى تم إطلاقه مساء الثلاثاء الماضى.
وكتب المنصورى عبر حسابه بموقع "تويتر":" تهانينا لمصر على إطلاق CubeSat بنجاح من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض. متمنيا لهم التقدم في مساعيهم الفضائية.
ويعد إطلاق القمر نقلة نوعية فى الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، ويساهم فى دفع عجلة التنمية لتوفير بنية تحتية للاتصالات والانترنت.
ويمثل القمر الصناعى حجر زاوية للمشروعات التنموية العديدة التى تنفذها مصر الآن لتحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر وهى تستقبل القمر الصناعى اختلفت عما كانت عليه منذ سنوات قليلة عن بدء المشروع، حيث تسير مصر الآن بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى وأنظمة النقل الذكية.
وسيساهم القمر الصناعى فى سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضارية والريفية كما يساهم فى رفع قطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى كما يساهم فى توفير خدمات الاتصالات والانترنت فى بعض دول حوض النيل لاستضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية.
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