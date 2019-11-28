شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة إطلاق نار على المتظاهرين فى شارع بغداد بالناصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية "الحدث" مشاهد لإطلاق نار على المتظاهرين فى شارع بغداد بالناصرية.

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وكانت فضائية العربية ذكرت فى خبر عاجل لها ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا، بالإضافة إلى ارتفاع اعداد المصابين إلى 75 محتجا.

وشهدت العراق خلال الايام الماضية تصاعد الاحتجاجات وقام المتظاهرين بقطع طرق رئيسية فى البصرة والناصرية، وقطعوا عدة جسور وطرق فى النجف وذى قار، وقامت شرطة ذى قار بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة لمتابعة الأوضاع الميدانية.