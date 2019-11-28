شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للدورة 31 للمنظمة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير وفد مصر في اليوم الثالث لإجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، حيث تسعى مصر للفوز بعضوية مجلس المنظمة الفئة c وشهد اليوم استكمال كلمات وفود الدول المشاركة .

وعلى هامش الاجتماعات قال وزير النقل في تصريحات صحفية ان مصر تسعى بقوة لتحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جفرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، أن مصر تعد من أوائل الدول المنضمة للمنظمة البحرية الدولية منذ إنشائها عام 1958، وإنها كدولة ساحلية تحرص دائما على الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالاهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية، ولا تألو جهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها.