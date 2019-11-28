شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وهيئة الإسعاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تطوير المنظومــة العلاجية بالقوات المسلحة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وهيئة الإسعاف المصرية لتعزيز خبرة وممارسة الضباط وضباط الصف العاملين بالمجال الطبى ، وذلك طبقاً لمعايير التعليم الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية .

بدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية رحب خلالها بالحضور ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتعظيم الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبي في المجالين العسكري والمدني ، بما ينعكس آثاره علي الإرتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين .

وعبر رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن فخره وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة فى تطوير المنظومة الطبية ، مؤكداً أن هيئة الإسعاف هي الجهة الحكومية المسئولة عن تدريب المسعفين من أجل تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة وإخلائها للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وذلك طبقاً للمعايير الدولية والتي يتم إتباعها داخل الهيئة.