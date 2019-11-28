شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: خطابات الإعفاء لسيارات ذوى الإعاقة خاصة بحالتهم وبيعها حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة التى تمنحها الدولة بتسهيلات مالية وجمركية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وجاء نص السؤال الذى ورد للدار خلال بث مباشر أجرته اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"هل يجوز بيع جوابات سيارات المعاقين للغير؟".

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وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز ذلك كما أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل لبيعها، لأن هذه السيارات تأتى بتسهيلات معينة تقدمها الدولة مساهمة منها لهذه الفئة ".

وتابع عثمان:"طالما أنك لست بحاجة إليها فلا تقدم على هذا الأمر من البداية ووفرها لغيرك الذى ربما كان فى حاجة إليها، كذلك أقول لمن يتحايل على التأمين الصحى بالمرض ليأخذ دواء ويبيعه هذا لايجوز"

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.