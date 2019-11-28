شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة جودة التعليم تدعو لتضافر الجهود لاعتماد 60% من المدارس وفق رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن المدارس التى زارتها الهيئة بمحافظات مصر هذا العام حتى الآن حققت مستوى جيد من جودة التعليم وتسير وفق معايير الجودة.

وأوضحت فى بيان صحفى، أن أكثر المحافظات التى رصدنا بها مستوى جيد من الجودة هى مدارس محافظة شمال سيناء وهذا من أظهرته الجولة التي قامت بها الهيئة بالعريش لمدة 3 أيام أظهرت أنه رغم الظروف الصعبة بهذه المحافظة إلا أن العملية التعليمية تسير بانتظام وفاعلية وهذا يدل على قوة وصلابة هذا الشعب.

وأكدت يوهانسن عيد، أن الهيئة وضعت خطة لتكثيف العمل بالميدان ونزول جميع قيادات الهيئة والعاملين بها مع فرق المراجعة الخارجية بجميع محافظات مصر وتكثيف زيارات المتابعة للمؤسسات التى حصلت على الاعتماد من الهيئة لضمان التزامها بالمعايير، التى اعتمدت من أجلها للوقوف على مدى تحقيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة بمؤسساتهم وهذا هو الدور الأهم للهيئة حيث إنها رقيب المجتمع فى الوصول بمؤسساتنا لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفق معايير الجودة الدولية.

جاء ذلك خلال الندوة التنويرية التى نظمتها محافظة الغربية بمدينة سمنود بالتعاون مع نقابة المعلمين بالمحافظة بعنوان (جودة التعليم بوابة المجتمع لتحسين وتعزيز الثقة في مخرجات العملية التعليمية) بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئه للتعليم قبل الجامعى والنائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب بسمنود وناصر حسن مدير مديرية التعليم بمحافظة الغربية والدكتور عطية السيد، مدير إدارة التدريب بالهيئة ومديرى الإدارات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظة.

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وعرضت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى للوضع الراهن لمؤسسات التعليم قبل الجامعى من حيث موقفها من الاعتماد، وعمدت إلى تحسين مستوى الوعى وزيادة الدافعية لدى صانعى القرار فى محافظة الغربية والقائمين على التنفيذ للتقدم للاعتماد ومن ثم دعت إلى تضافر الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 التى تستهدف اعتماد 60% من إجمالى مؤسسات التعليم قبل الجامعى الحكومى بمصر.

وأكدت علي حتمية تعزيز مفاهيم مثل الجودة أسلوب حياة ومسؤلية الجميع وتمكين مفاهيم المحاسبية والمساءلة.

وأوضح الدكتور عطية السيد عبد العال مدير إدارة التدريب بالهيئة أن الاهتمام بجميع الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية وتمكينها هو نقطة الانطلاق نحو ضمان الجودة إيمانا بان جودة وفاعلية وكفاءة الأداء المؤسسى لا يمكن ان تتجاوز جودة وكفاءة مواردها البشرية ومن ثم تولى الهيئة للتدريب والدعم الفني أولوية قصوي بهدف تمكين العنصر البشرى بادواره المتعيرة في معطيات عصر التغير فيه لحظي ومتسارع.