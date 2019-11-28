طلاب ماليزيا وإندونيسيا يوزعون الورود للمرضى والعاملين فى مركز القلب بالأزهر

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أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة بأفكار الطلاب الوافدين والمصريين الإيجابية التى تبعث فى نفوس أقرانهم البهجة والمحبة فهذا الجمع أكد أن الأزهريين قادرون على تخطى عوائق اللغة والثقافة وأن جامعة الأزهر قربت بينهم وجعلتهم يعملون فى جو يسوده التعاون معربا عن خالص تقديره لهؤلاء الطلاب المحبين لجامعتهم الذين عبرت أفعالهم قبل أقوالهم عن ذلك وأنه يأمل أن تكون هذه المبادرة بداية يقتدي بها كل الطلاب الوافدين من كل دول العالم.
من جانبه أعرب الدكتور على الأمين مدير مركز القلب وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة عن بالغ تقديره لرئاسة الجامعة التي تحرص على إبراز القيم الأخلاقية الراقية في نفوس الطلاب فتجمع جنسيات متنوعة على المحبة والإخلاص للجامعة مما ينعكس أثره على مصر في الخارج حيث ينقل هؤلاء هذه الصورة إلى بلادهم، مؤكدا أن التعبير الرمزي الذي قام به الطلاب الوافدين بتقديم الورود للعاملين في المركز تقديرا لجهودهم في خدمة المواطنين ترك أثرا نفسيا طيبا لديهم يجعلهم يبذلوا قصارى جهدهم للاستمرار في ذلك وتطويره كما بعث رسالة حب للمرضى بأنهم في يد أمينة داخل مركز القلب
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