شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية الـ 19 المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق القافلة الدعوية التاسعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف ، من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، غدًا الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لمدينة القاهرة الجديدة.

وتضم القافلة 6 علماء: 3 من علماء الأزهر الشريف و3 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : " حقوق الوالدين وذوى الأرحام"، فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من : (الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف) ؛ لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

قالت وزارة الاوقاف، إن القرار يأتى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.