شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنهى تدريب 108 من العاملين فى المحليات بمركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبى رقم 12 من الخطة التدريبية للعام الحالى وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ 108 متدربين من جميع المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن مركز سقارة نفذ 3 دورات هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات إضافة الى دورة اللغة الانجليزية.

أكد المتدربون خلال حفل الختام استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وايضاً تناول الخبرات مع باقى المتدربين مؤكدين انهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى أعمالهم وإحداث تغيرات ايجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.

يأتى ذلك فيما يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة دوراته التدريبية، حيث ينظم الأسبوع المقبل 3 دورات جديدة الأولى تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى للمديرين والعاملين بمركز المعلومات، وتنمية مهارات المدبرين والعاملين بإدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظات إضافة إلى دورة جديدة للغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 120 متدرب من جميع المحافظات، بالإضافة إلى دورة إعداد مدربين (TOT) لـ 70 من المرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختيار تحديد مستوى إعداد المدربيبن الذى عقده مركز سقارة شهر أغسطس الماضى.