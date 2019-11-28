شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الثروة البشرية أغلى ما نملك.. ونهضة الأمم تبنى بسواعد أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لجهودها الحثيثة فى تأهيل وتطوير الطاقات البشرية بمصر، وتمكين الشباب، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء شباب قادر على قيادة الدولة المصرية فى كافة المجالات والقطاعات وتمكينهم من المناصب القيادية للدولة.

وأضافت ياسمين، خلال كلمتها، بتوقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والأكاديمية، أن الثروة البشرية هى ثروة البلاد غير الناضبة والإنسان أغلى ما نملك كما أن نهضة الأمم وحضارتها لا تبنى إلا بسواعد وعقول أبنائها، ومصر تصنع قادة المستقبل، واليوم نجتمع لنشهد تدعيما لأواصر التعاون بين وزارة البيئة والأكاديمية وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية لدمج البعد البيئي في اعداد الكوادر البشرية.

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وتابعت: يتضمن التعاون إشراك المتدربين بالأكاديمية فى الأنشطة البيئية، وتدريب القيادات الشبابية بالوزارة وتأهيلهم على أحدث أساليب الإدارة، بالإضافة إلى دمج المحتوى البيئى داخل المحتوى التدريبى ببرامج الأكاديمية، وتنظيم زيارات للمتدربين للمحميات الطبيعية، وانطلاقا من دور وزارة البيئة الحيوى فى تنظيم ومتابعة ومراقبة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والجهود التى تبذلها الوزارة لرفع الوعى البيئى والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية، فقد تضمن البروتوكول تقديم الدعم الفنى لبرامج رفع الوعى البيئى والمشاركة المجتمعية فى مجال المخلفات.

واستطردت: كما نطمح من خلال هذا البرتوكول إلى الاستفادة من دور الأكاديمية فى تأهيل وتطوير الطاقات البشرية بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل سعيا لتحقيق متطلبات التنمية البشرية، خاصة فى مجال ريادة الأعمال وبناء القدرات للاستفادة من طاقات الشباب، ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن أعبر عن خالص تمنياتى بالمزيد من النجاح والتوفيق من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.