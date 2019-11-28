شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع مع مسئولى الشركات العالمية المشروعات الاستثمارية بالقطاع البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعاته مع مسئولى الشركات العالمية العاملة فى قطاعات النقل المختلفة خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن لترأس وفد مصر فى انتخابات المنظمة البحرية، حيث بحث وزير النقل مع وفد شركة هيونداى للملاحة التعاون فى مجال النقل البحرى.

فى بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي لافتا الى تنفيذ خطة لتطوير النقل البحرى ومنها الإعلان عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري (تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الإستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

ولفت الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بإصدار القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانى والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانى البحرية ،تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ)، حيث أشاد وفد هيونداى للملاحة بهذه الحوافز التي وتأثيرها على منظومة النقل البحري بمصر.

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واستعرض وفد هيونداى نشاط الشركة الملاحى وخطط تطوير أسطولها الحالى وتدعيمه من خلال بناء 12 سفينة حمولتها 24 ألف حاوية مكافئة و8 سفن حمولتها 15 ألف حاوية مكافئة ليصل عدد اسطول الشركة بعد بناء هذه السفن إلى 120 سفينة ستنقل مليون حاوية مكافئة.

وأشار وزير النقل إلى تقديم حوافز بالموانىء المصرية سيتم تقديمها لأول سفينة حمولة 24 ألف طن من التى تقوم ببنائها الشركة فى يونيو 2020 وفقا لبرتوكول يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية فى الموانئ البحرية المصرية ومنها المحطات المتتعددة الاغراض بالموانئ المصرية مثل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وهناك اهتمام كبير بتطوير صناعة النقل البحرى فى مصر.