شكرا لقرائتكم خبر عن قنا.. عاصمة العسل الأسود فى العالم منذ عصر المماليك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قنا أحد أقدم محافظات صعيد مصر، فى صناعة العسل الأسود، اشتهرت بإنتاجه منذ عصر المماليك، "بهلول عكاشة" تاجر عسل، يقول إن العسل الأسود يمر بعدة مراحل حتى يصل لصورته التى نراها، بداية من كونه قصب سكر ثم جمعه وعصره ومروره بمراحل طهى على النيران.

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