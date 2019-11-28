شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار ايل للسقوط من السكان بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وحى الوراق، عقار ايل للسقوط، بعد حدوث تصدعات به، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد حدوث تصدعات بعقار كائن بشارع متفرع من شارع ترعة السواحل. Advertisements انتقل الرائد محمد جهاد حربى، معاون مباحث قسم شرطة الوراق، وتم التنسيق مع حى الوراق، لإخلاء المقيمين بالعقار، خشية سقوطه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقار بعد إجراء معاينة من جانب لجنة هندسية أثبتت عدم سلامة المبنى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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