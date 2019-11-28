محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي عماد مبارك، والتي يطالب فبها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة 30 نوفمبر الجاري.
طالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بإحالة جميع القضايا إلى المحاكم المدنية العادية.
واستند مقيم الدعوى إلى نص الدستور على محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 نوفمبر.. الحكم في دعوى تطالب بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.