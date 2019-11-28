30 نوفمبر.. الحكم في دعوى تطالب بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي عماد مبارك، والتي يطالب فبها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة 30 نوفمبر الجاري.

طالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بإحالة جميع القضايا إلى المحاكم المدنية العادية.

واستند مقيم الدعوى إلى نص الدستور على محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.