بالصور.. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لمنطقة بشاير الخير في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم جميع التخصصات، لتقديم جميع أوجه الرعاية للمواطنين قاطني منطقة (بشاير الخير - غيط العنب بالإسكندرية).

كما تم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

Advertisements

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد جميع الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، ولا سيما استخراج الأوراق الثبوتية فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.

وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والانتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.