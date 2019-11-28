القبض على مسجل خطر بحوزته طبنجة أسفل كوبري الحرفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بحوزته سلاح ناري بالنزهة.
البداية عندما تمكن النقيب محمد عاشور، ضابط مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، أثناء مروره أسفل كوبري الحرفيين بدائرة قسم شرطة النزهة من ضبط "وائل.م" مقيم البحيرة وسبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وخيانة أمانة أثناء استقلاله سيارة وعثر بحوزته على طبنجة بريتا بدون ترخيص.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترف بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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