ضبط صاحب مطعم يُصنع وجبات جاهزة بلحوم فاسدة بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطعم يبيع وجبات جاهزة تصنع من لحوم فاسدة بباب الشعرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، بضبط "م.م" 29 سنة مسئول عن مطعم في باب الشعرية، لإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها، بقصد استخدامها في اعداد الوجبات الجاهزة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعثر بداخل المطعم على 480 كيلو لحوم مجمدة (لحم مفروم ـ كبده ـ سجق ـ كباب ـ ريش ضأن)

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها، في إعداد الطعام وتقديمها لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.