المشدد لـ4 متهمين وعدم جواز نظر الدعوى لـ6 آخرين بقضية "عنف منشأة القناطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في قضية "أحداث عنف منشاة القناطر".

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما عاقبت متهمًا آخر بالسجن المشدد 3 سنوات.

وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لـ6 متهمين آخرين، ومصادرة المضبوطات.

Advertisements

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وخالد سلامه

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت غيابيًا بمعاقبة 10 متهمين من عناصر الإخوان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامهم في أحداث عنف منشية القناطر.

وأسندت التحقيقات للمتهمين بأمر الإحالة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة والتحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".