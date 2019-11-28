أحكام بالمشدد لـ43 متهمًا وبراءة 5 آخرين بقضية "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الخميس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات و3 متهمين بالمشدد 3 سنوات.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين الـ48 جميعًا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث مسجد الفتح".
وبرأت المحكمة 5 متهمين مما أسند إليهم من اتهامات.
صد الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية تتراوح ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين في القضية.
وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
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