محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي بمحكمة حدائق القبة، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم بالتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأجرت النيابة عرضًا قانونيًا تعرّفت فيه المجني عليها على المتهم.

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وكان المحامي طارق العوضي حررًا محضرًا رقم 15351 لسنة 2019 يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته يوم الأحد الماضي.

وقال "العوضي" في تصريحات لمصراوي، إن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء الأحد، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.

وتمكنت مباحث حدائق القبة من ضبط المتهم بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث.