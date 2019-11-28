كاميرات المراقبة تكشف غموض سرقة 120 ألف جنيه من داخل بازار بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف رجال مباحث القاهرة غموض سرقة بازار واختفاء مبلغ مالي من داخله بمنطقة المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، من "ا.س" صاحب بازار كرنفال باكتشافه كسر باب المخزن الملحق بالبازار وسرقة مبلغ مالي 120 ألف جنيه، 11 حظاظه جلد، من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالمخزن محل الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م.م" عامل بالمحل، "م.ا" عامل بذات المحل، إسلام طارق عامل بذات المحل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد عيد توفيق وإسلام سعيد وكريم عكاشة ومحمد علي ومحمد حسام فوزي وأحمد بهجت ومحمد حمزة ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط علي الباب وأقروا بأنه نظرا لطبيعة عملهم بالمخزن المشار إليه وعلمهم باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية بداخله خططوا لارتكاب الواقعة وفي سيبل ذلك قاموا بغلق المحل عقب انتهاء العمل وانصرافهم وعادوا في وقت لاحق مرة أخرى وقاموا بالاستيلاء علي المضبوطات المشار إليها وفروا هاربين، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني وأضافوا بإنفاقهم مبلغ مالي 1000 جنيه علي متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء عمرو الذهبي، مساعد فرقة مصر القديمة، إلى النيابة العامة.