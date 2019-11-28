كواليس اللحظات الأخيرة.. مرشح استبعد من حركة المحافظين قبل حلف اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى أمس الأربعاء المحافظين الجدد ونوابهم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليباشروا مهام عملهم، إذ شملت الحركة تعيين 16 محافظًا و23 نائبًا.

تضمنت الحركة تعيين 8 من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كنواب للمحافظين، وذلك بعد أقل من ساعتين من الإعلان عن تعيين 9 ونشر أسمائهم وصورهم، بعدد من المواقع الصحفية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وفي منشورات مذيلة بشعار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

صفحة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة نشرت صورة جديدة بعد الحركة على موقع "تويتر" تضمنت 8 من خريجيها فقط وهم الذين أدوا اليمين أمام الرئيس كنواب للمحافظين.

وتبيّن عدم وجود الاسم التاسع الذي سبق نشره، وهو المهندس محمد عبدالحميد راضي، أحد خريجي البرنامج الرئاسي، الذي كان مرشحًا لتولي منصب نائب محافظ المنوفية، بحسب الأنباء والصور التي تم تداولها قبل حلف اليمين.

تواصل الخليج 365، مع محمد راضي، والذي رد في تصريح مقتضب قائلًا: "اعتذرت.. المهم دلوقتي إن أنا مش موجود معاهم، مش اختصاصي أتكلم".

وقال مصدر، لمصراوي، إن محمد عبدالحميد راضي، كان موجودًا في تشكيل حركة المحافظين كنائب ثان لمحافظ المنوفية حتى اللحظات الأخيرة قبل حلف اليمين.

وأوضح المصدر، أن التشكيل كان يضم نائبين لمحافظ المنوفية إلا أن الأمر اقتصر في النهاية على محمد موسى، المتحدث باسم التنسيقية، متابعًا: "لا أعلم الأسباب التي أدت لعدم إدراج اسم محمد عبدالحميد راضي".

وضمت القائمة الأولى للأسماء كل من:

- المهندس محمد راضي، نائبًا لمحافظ المنوفية.

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- المهندس سمير حماد، نائبًا لمحافظ القليوبية.

- الدكتورة جاكلين عازر، نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

- الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائبًا لمحافظ الشرقية.

- هند عبدالحليم، نائبًا لمحافظ الجيزة.

- أحمد شعبان، نائبًا لمحافظ أسوان.

- عمرو البشبيشي، نائبًا لمحافظ كفرالشيخ.

- أحمد سامي، نائبًا لمحافظ قنا.

- إيناس سمير، نائبًا لمحافظ جنوب سيناء.

وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي 8 فقط من الأسماء السابقة ليس من بينهم محمد عبدالحميد راضي.

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