وزير الآثار يبحث مع مدير متحف بكين تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع مدير متحف بكين القومي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع المتاحف المصرية لما لمصر باع وخبرة في هذا المجال.

وذكرت وزارة الآثار - في بيان اليوم الخميس- أن اللقاء يأتي على هامش مشاركة وزير الآثار في فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث لملتقى الحضارات القديمة المقام حاليا بالصين، موضحة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال العمل الأثري بصفة عامة وشئون المتاحف بصفة خاصة وتدريب العاملين بقطاع المتاحف على أحدث النظم والتقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال.

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وأضافت أنه تم مناقشة التعاون الثنائي في المشروعات البحثية وبناء القدرات، ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والأثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي وحمايتهما والحفاظ عليهما، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.

وأشار البيان إلى أن مدير متحف بكين القومي اصطحب وزير الآثار في جولة داخل المتحف لمشاهدة مقتنياته التي يبلغ عددها أكثر من مليون قطعة تروي تاريخ الحضارة الصينية القديمة على مر العصور.

جدير بالذكر أن أول بعثة أثرية صينية مشتركة بدأت العمل في مصر كانت عام 2018 في منطقة معبد "مونتو" في الكرنك بالأقصر.