"تضامن النواب" تناقش أوضاع صندوق "تأمين الأسرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، ما يتعلق بصندوق "تأمين الأسرة" المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، في ضوء تكليفات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بالجلسة المنعقدة في 20 أكتوبر الماضي، بفحص الصندوق.

وقال القصبي، إن اللجنة تعقد اجتماعها في ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وأن تطلب من وزارة التضامن الحساب الختامي للصندوق للوقوف على كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة لطلب مجموعة من المستندات، ووصلت من كلاهما بشأن المركز المالي لصندوق تأمين الأسرة ودخله خلال الـ(4) سنوات الماضية.

وأضاف ، أن صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000، وتم إجراء تعديل تشريعي على القانون في 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتاً إلى أنه بنظرة سريعة على أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجاري له خلال العام المالي 2019 يبلغ 75 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجارى بـ406 ملايين جنيه مقابل 369 مليون جنيه العام السابق.

وتابع القصبي، تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم في عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، مضيفا : "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ في استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التي أنشئ من أجله".