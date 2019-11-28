الثقافة تطلق فعاليات الموسم الجديد لأكاديمية الفنون بروما

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - أ ش أ:

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما والذي يحمل عنوان "مصر وإيطاليا حوارات من الفن والإبداع" واستهل بالاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي والذي يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وذلك بحضور هشام بدر سفير مصر في إيطاليا وعدد من السفراء.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت إشراف القنصل العام الدكتور أشرف رضا ويضم 32 عملا لـ 20 مبدع من مختلف الأجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤية تعكس المعالم والبيئة في مدينة أسوان والنوبة، بالإضافة إلي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياة التقليدية في جنوب مصر.

وألقى هشام بدر سفير مصر في إيطاليا الضوء علي الدور الفعال لوزارة الثقافة من خلال الأكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد أذرع الدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة المصرية، لافتا إلى الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبري.

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وأشار إلى تميز محافظة أسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لإفريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي، وأنها تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل.

من جانبها استعرضت الدكتور هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في كلمتها، الأنشطة الثقافية والفنية خلال الموسم الجديد للأكاديمية في روما، مشيرة إلى التأثيرات الفنية والحضارية المتبادلة بين مصر وإيطاليا والممتدة عبر التاريخ وبرهنت على ذلك بالفن الروماني الذي يظهر في معابد مصر العليا بادفو ودندرة وفيلة كما تظهر تأثيرات الفن الإسلامي في مدينة صقلية.

وأضافت أن تلاقي الحضارتين في الجنوب كان سببا لاختيار أسوان كأيقونة في افتتاح الموسم، وأكدت أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تولي اهتماما خاصا بالأكاديمية المصرية للفنون بروما باعتبارها جسرا ونافذة للإطلاع والتعرف علي الإبداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين.

وتم عرض فيلم تسجيلي يبرز أهم المعالم التاريخية والسياحية في أسوان، بالإضافة إلي المشروعات التنموية الحضارية الحديثة بالمدينة، واختتم الاحتفال بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي قدمت مجموعة من العروض الفنية الاستعراضية التي تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها أرجيد ، الألعاب الشعبية ، السوق ، الكف، النقرشات وسط تفاعل المئات من الجمهور.