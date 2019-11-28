أخبار مصر | "القومي للمرأة" يستجيب لمطالب "سيدات مصر" حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للمرأة" يستجيب لمطالب "سيدات مصر" حول قانون الأحوال الشخصية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس استمع لكل مطالب سيدات مصر بشأن مطالبهن الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعتبرها جزءا من ورقة العمل التي سيعتمد عليها خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وأوضحت، أن المجلس القومي للمرأة يستجيب لدعوات السيدات ويعتبرها جزءا من ورقة العمل التي سيعتمد عليها خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة استمع لشكاوى السيدات وسوف يعقد لقاء مع بعض منهن ويستمع لآرائهن خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وبين النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة استجابة لمطالب سيدات مصر.

فيما قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: نتابع بدقة مطالب سيدات مصر المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.