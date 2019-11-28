أخبار مصر | برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنسبة الشباب في تعيينات المحافظين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، وجود نسبة كبيرة ومميزة من الشباب بحركة المحافظين الأخيرة اللذين تم تعيينهم، مُؤكدًا أن الحكومة بدأت التفكير بشكل إيجابي تجاه الشباب لإبراز مواهبهم وطاقاتهم في تحسين الأداء الحكومي.

ووجه "عبدالغني" رسالة إلى نواب المحافظين الجدد، أن المحليات بها العديد من أوجه الفساد والقصور، وتشابك المصالح والتعقيدات القانونية، التي تؤدي إلى تعثر الأداء التنفيذي للحكومة، مما يؤدي لشعور عام لدى المواطنين بعدم الرضا، والمطلوب منهم التحلي بالجرأة وتوظيف التقينات الحديثة في حل المشكلات والتعامل معها، وعدم الاستسلام لتوجيهات الموظفين القدامى، اللذين لا يريدون إلا بقاء العمل بشكل يخدم مصالحهم.