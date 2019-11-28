أخبار مصر | عثمان: يوجه فريق متحف تل بسطا بالاهتمام بصناعة البردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان: يوجه فريق متحف تل بسطا بالاهتمام بصناعة البردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، على ضرورة الاهتمام بنشاط صناعة البردى بنفس أسلوب القدماء المصريين والاهتمام بالحرف اليدوية وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار الشرقية للترويج السياحي لمتحف تل بسطا والمنطقة، وذلك للإستفادة بالبازارات والكافتيريا على وجه السرعة وسوف تبدأ الأعمال بالحرف التراثية اليدوية لأعمال البردى بدءآ من أول شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك على هامش زيارته التفقدية لمتحف آثار تل بسطا بالشرقية، حيث كان في استقباله الأستاذ خالد على مدير عام المتحف، والأستاذة منال منير مدير عام المنطقة.

وأعمال بناء المتحف كانت قد بدأت في عام 2006 حيث اشتملت المرحلة الأولى من المشروع على إعداد وتجهيز الموقع ليكون مزاراَ اثريا وسياحيا بما يتناسب مع ما تحظى به المحافظة من مكانه على صعيد الاكتشافات الاثرية، حيث تقرر آنذاك إنشاء متحف يحكي تاريخ المنطقة، كما تم إنشاء حديقة متحفية وإقامة أسوار حديدية حول الموقع بالكامل، بالإضافة إلي إقامة كافيتريا وعدد من البازارات بالإضافة إلي إقامة قاعة تهئية مرئية وساحات انتظار ودورات مياة ومبنى إداري للعاملين بالموقع، وتوقفت أعمال المرحلة الاولى في 2010 حتى استؤنف العمل بالمرحلة الثانية من المشروع في 2017، وتم افتتاحه في مارس 2018.

ومدينة تل بسطا تقع علي بعد حوالي ٨٠كم شمال شرق القاهرة، و٣كم جنوب شرق مدينة الزقازيق، وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم "بر باستت" او "بوباستيس" وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة.

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ولمدينة تل بسطا تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ‪١٨٨٦-١٨٨٩‬ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول" من الأسرة السادسة، وما يسمي قصر "أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.

وتوالت البعثات علي المنطقة خاصة البعثات الإنجليزية والألمانية، بالإضافة إلي الحفائر المصرية من المجلس الأعلي للآثار وجامعة الزقازيق، ومنها حفائر العلماء لبيب حبشي عام ١٩٣٦، و احمد الصاوي عام ١٩٧٠، ومحمد

إبراهيم بين عامي ‪١٩٧٨-١٩٩٤‬. ولا تزال البعثات تباشر اعمالها علي ارض تلك المدينة العريقة لتكشف لنا المزيد من الاسرار.

ومحافظة الشرقية تتميز بأنها ذات تاريخ وحضارة، حيث قامت على أرضها مدينة " أورايس" المعروفة الآن بـ "تل الضبعة"، والتي كانت عاشت فيها الهكسوس؛ ومدينة "بر رعميس" التي بناها الملك رمسيس القاني والمعروفة حاليًا بـ "قنتير" والتي اتخذها الملك رمسيس الثاني مقراً لحكم مصر، و"صانالحجر"-"تانيس" والتي كانت عاصمة لمصر في الأسرة الثانية والعشرين، وبها معبد المعبود "آمون" أكبر معابد الوجة البحري، كما يوجد بالمحافظة "تل فرعون" الذي كان عاصمة للإقليم التاسع عشر من أقاليم الوجة البحري.