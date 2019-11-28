أخبار مصر | مدير متحف بكين القومي يستقبل وزير الآثار ومباحثات تعاون بين البلدين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير متحف بكين القومي يستقبل وزير الآثار ومباحثات تعاون بين البلدين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي هامش زيارته إلى العاصمة الصينية بكين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقى الحضارات القديمة، استقبل مدير متحف بكين القومي، الدكتور خالد العناني وزير الأثار لبحث تعزيز سبل التعاون مع المتاحف المصرية لما لمصر باع وخبرة في هذا المجال.

جاء هذا اللقاء في استهلال زيارة وزير الاثار للعاصمة الصينية بكين لمدة يومين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقى الحضارات القديمة.

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وخلال اللقاء، تم مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري بصفة عامة و شؤون المتاحف بصفة خاصة و تدريب العاملين بقطاع المتاحف علي احدث النظم والتقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية، وبناء القدرات، و دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والاثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي وحمايتهما والحفاظ عليهما ، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.

جدير بالذكر ان اول بعثة أثرية صينية مشتركة بدأت العمل في مصر في عام ٢٠١٨ في منطقة معبد مونتو في الكرنك.

ثم اصطحب مدير متحف الصين القومي وزير الاثار في جولة داخل المتحف لمشاهدة مقتنياته التي يبلغ عددها اكثر من مليون قطعة تروي تاريخ الحضارة الصينية القديمة علي مر العصور حيث يبلغ عدد زوار المتحف حوالي ٨ مليون زائر في العام.