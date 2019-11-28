أخبار مصر | سيلفيا نبيل: هدفنا تحسين الإنفاق ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: هدفنا تحسين الإنفاق ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن موازنة البرامج والأداء تحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد الذي نعاني منه جميعا، إلى جانب وجود رقابة أفضل على الإنفاق.

وأشارت "نبيل" خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، إلى أن إعداد الموازنة حاليا في مصر يسير بالتوازي بين موازنتي البنود والبرامج والأداء، وذلك بحضور ممثلي محافظات "أسيوط، قنا، الفيوم، بني سويف، أسوان".

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أن آلية العمل ستختلف تماما عما كان في السابق، مضيفة "لما نقول تنمية الصعيد مش هنقول كدا ونسكت، مش هينفع، حضرتك هتقولي هتعمل إيه بالظبط علشان نحقق الهدف وأهالي الصعيد رأيهم إيه وهيستفيدوا إيه".

من جانبه قال النائب ياسر عمر رئيس الجلسة، إن اللجنة سترسل خطابا رسميا يحمل وزيرة الصحة مسئولية قيام الوزارة بإبلاغ مديريات الصحة بأن الاجتماع تم إلغاؤه من تلقاء أنفسهم دون الرجوع للمجلس.

وعرضت "نبيل" مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء والمستهدف من المرحلة الثانية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتفاصيل الاستمارة الجديدة.

وأشارت إلى أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تهدف إلى تحقيق التوسع الرأسي وتحسين الجودة المقدمة من موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن هناك مشكلات ظهرت في المرحلة الأولي من التطبيق منها أن الموازنة توضع بطريقة إستراتيجية، وليست من أرض الواقع، وبالتالي اتجهت اللجنة إلى التعمق الرأسي في التطبيق.

وأضافت "نبيل" أن العام القادم سيشهد التطبيق الشامل لموازنة البرامج والأداء كآخر مرحلة من مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء.

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وفي السياق أكدت رئيس اللجنة الفرعية أن اللجنة تراجع أي رقم وأي كلمة تسلم إليها وتقيمها في التقرير الختامي.

وخلال الاجتماع عرضت "نبيل" أسس العمل في المرحلة الثانية وأهمها العمل تحت مظلة برنامج الحكومة وتحديد المسئوليات وأدوار الجهات، لافتة إلى أن اللجنة لا تقبل التأخير في مواعيد التسليم وأن هذا الأمر خط أحمر.

وأوضحت أن أحد أهم مستهدفات المرحلة الثانية يتمثل في الربط بين المديريات والوزارات الفنية، لافتة إلى أن توزيع الأدوار أحد أهم النقاط في مصفوفة البرامج، وأنه لن يتم السماح بوضع برامج خارج برنامج الحكومة.

وخلال الاجتماع سلمت اللجنة "سي دي" يحتوي على الاستمارة الجديدة إلى مسئولي المحافظات.

واختتمت نبيل كلمتها: "عايزين مصر تتحسن وعارفين أن حضراتكم قد المسئولية ولكن لازم نفتكر إن مصر تستاهل".

وخلال الاجتماع عرض ممثل وزارة المالية الاستمارة الجديدة وآلية العمل خلال الفترة القادمة، وناقشت اللجنة كافة الأسئلة التي طرحها الحضور.