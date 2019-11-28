أخبار مصر | ماذا قال رئيس البرلمان عن طارق عامر بعد الموافقة على التجديد له 4 سنوات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رئيس البرلمان عن طارق عامر بعد الموافقة على التجديد له 4 سنوات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم الخميس، إن التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات أخرى جاء نظرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت في سبيل الرقابة على النظام المصرفي والحرص على سلامته.

وأضاف عبدالعال، أن طارق عامر معروف ومشهود له بالخبرة، وشغل منصب محافظ البنك المركزي طوال الـ4 سنوات الماضية بجدارة وسيرته ليست بخافية عليكم، وتابع: "تعلمون حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي في وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التي مرت بها البلاد".

ووافق مجلس النواب، على كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق حسن عامر لشغل منصب محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، بالأغلبية.

يذكر أن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أكد بأن الدكتور علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

وتأتي مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزي، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

