مصر | "نصف مليون جنيه فدية".. حكاية تحرير "بولا" من أيدي مختطفيه في "أقل من 14 ساعة"

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بر\ئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال اكتوبر، لمكان البلاغ، وبالقحص والمعاينة تم التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في الواقعة، سيارة ملاكي ماركة هيونداي، وبتضييق الخناق عليهم، تواصل أحد المتهمين مع أحد أقارب الطفل، وتحصل منه على مبلغ 50 ألف جنيه، وتركوا الطفل بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن "جرجس" جار المجني عليه، "رحيم" وشخص أخر، سائقين سيارات نصف نقل، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبهم، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث القسم، من القبض على إثنين منهم، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.